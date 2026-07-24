Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsstreit endet mit Bedrohung und Sachbeschädigung

Euskirchen (ots)

Ein Verkehrsstreit eskalierte am Donnerstagabend (23. Juli) gegen 19.45 Uhr auf der Frauenberger Straße in Euskirchen.

Ein 25-Jähriger aus Euskirchen befuhr die Frauenberger Straße und wendete dort mit seinem Fahrzeug. Nach Angaben des 25-Jährigen zeigte ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Mittelfinger. Der 25-Jährige entschloss sich daraufhin, dem Fahrzeug zu folgen.

Der unbekannte Fahrzeugführer hielt sein Fahrzeug an, stieg aus und ging zur Fahrertür des 25-Jährigen. Als der 25-Jährige aussteigen wollte, drückte der Unbekannte die Fahrertür zu, bedrohte ihn und zerkratzte die Fahrertür mit einem Schlüssel.

Anschließend stieg der Unbekannte wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell