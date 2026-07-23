Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Van

Weilerswist (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag (21. Juli), 21.15 Uhr, bis Mittwoch (22. Juli), 7 Uhr, einen Van im "Pfingstmühlenweg" in Weilerswist-Metternich aufgebrochen und daraus zahlreiche Werkzeuge gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem vor einem Wohnhaus abgestellten Fahrzeug, indem sie ein Loch in eine Schiebetür bohrten. Aus dem Van entwendeten sie unter anderem eine Bohrmaschine, eine Flex, eine Säge sowie einen Akkuschrauber.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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