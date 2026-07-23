PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Van

Weilerswist (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag (21. Juli), 21.15 Uhr, bis Mittwoch (22. Juli), 7 Uhr, einen Van im "Pfingstmühlenweg" in Weilerswist-Metternich aufgebrochen und daraus zahlreiche Werkzeuge gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem vor einem Wohnhaus abgestellten Fahrzeug, indem sie ein Loch in eine Schiebetür bohrten. Aus dem Van entwendeten sie unter anderem eine Bohrmaschine, eine Flex, eine Säge sowie einen Akkuschrauber.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 13:05

    POL-EU: Lkw-Fahrer nach internistischem Notfall verletzt

    Euskirchen (ots) - Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Kreis Mettmann ist am 22. Juli um 5.45 Uhr auf der Kreisstraße 3 in Euskirchen-Dom-Esch bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit einem Lkw die Kreisstraße 3 aus Richtung Rhein-Sieg-Kreis kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Dom-Esch. Nach eigenen Angaben erlitt er während der Fahrt einen internistischen Notfall ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:05

    POL-EU: Molotowcocktail auf Feldweg entzündet

    Mechernich (ots) - Am Mittwoch (22. Juli) wurde gegen 11 Uhr auf dem "Peckenweg" nahe der Ortslage Mechernich-Gehn ein abgebrannter Molotowcocktail festgestellt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Brandsatz bereits vollständig abgebrannt. Beschädigungen an der Fahrbahndecke waren nicht erkennbar. Aufgrund der trockenen Witterung bestand die Gefahr, dass sich ein Brand auf die umliegenden Getreidefelder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren