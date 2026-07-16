Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrolle auf der B413 (Sayntal) - Motorradfahrer mit fast doppeltem Tempo erwischt

Bendorf (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag, den 16.07.2026, wurde eine polizeiliche Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 413 im Sayntal durchgeführt. Ziel der dreistündigen Überwachung war die nachhaltige Senkung des Geschwindigkeitsniveaus auf dieser unfallträchtigen Strecke.

Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte im Kontrollzeitraum 10 erhebliche Geschwindigkeitsverstöße. In neun Fällen waren die Überschreitungen so hoch, dass auf die Fahrer ein Bußgeldverfahren sowie Punkte im Fahreignungsregister zukommen.

Negativer Spitzenreiter des Tages war der Fahrer eines Motorrads. Das Zweirad wurde im Bereich einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h mit rasanten 134 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet neben einem empfindlichen Bußgeld von mehreren hundert Euro auch ein Fahrverbot.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden die Kontrollen im Sayntal konsequent fortgesetzt.

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