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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 80-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich befuhr am Donnerstag (23. Juli) um 15.35 Uhr die Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen und beabsichtigte, im Bereich der Einmündung zur Münstereifeler Straße nach rechts abzubiegen.

Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 80-jährige Pedelec-Fahrerin aus dem Kreis Wesel, die den Fahrradschutzstreifen im Einmündungsbereich entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Euskirchener Innenstadt befuhr.

Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Pedelec. Die 80-Jährige wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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