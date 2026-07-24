Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 80-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich befuhr am Donnerstag (23. Juli) um 15.35 Uhr die Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen und beabsichtigte, im Bereich der Einmündung zur Münstereifeler Straße nach rechts abzubiegen.

Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 80-jährige Pedelec-Fahrerin aus dem Kreis Wesel, die den Fahrradschutzstreifen im Einmündungsbereich entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Euskirchener Innenstadt befuhr.

Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Pedelec. Die 80-Jährige wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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