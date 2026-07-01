Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Altena (ots)
Eine niedrige Mauer zwischen zwei Grundstücken wurde Sonntag zwischen 15-20:10 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (lubo)
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