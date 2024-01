Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Friedliche Bauernproteste sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Flensburg

Flensburg (ots)

Am Mittwoch, 10.01.2024, kam es in Flensburg zu einer angekündigten Protestaktion von Landwirten. In Nordfriesland und dem Flensburger Umland kamen landwirtschaftliche Fahrzeuge an vier Treffpunkten zusammen. Vier Fahrzeugkolonnen mit insgesamt ca. 1.600 Fahrzeugen setzten sich anschließend in Bewegung, um zum Parteibüro der Grünen in der Heinrichstraße und danach zum Parteibüro der SPD in der Angelburger Straße zu fahren, um dort gegen die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung zu demonstrieren.

Durch die hohe Beteiligung kam es zu den erwarteten erheblichen Verkehrsbehinderungen in Flensburg und den Zufahrtsstraßen. Es wurden kurzzeitige Straßensperrungen durchgeführt, um sowohl den reibungslosen Ablauf der Demonstration zu gewährleisten als auch etwaige Rettungswege frei zu halten.

In Handewitt, Ortsteil Weding, soll es zu einer Nötigung von drei Demonstrationsteilnehmern durch einen PKW-Fahrer gekommen sein. Der 57-jährige Mann wollte sich nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug über den Grünstreifen an der Kolonne vorbeizwängen.

Im Bereich des Hafermarkts wurde ein Rauchtopf gezündet, dieser führte zu keinen Beeinträchtigungen.

In der Harrisleer Straße wurden durch Anwohner Feuerwerkskörper gezündet, es wurde jedoch niemand verletzt oder gefährdet. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Weitere Zwischenfälle wurden der Polizei nicht gemeldet.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl zog sich die Kolonne bis etwa 16:15 Uhr durch Flensburgs Innenstadt, ehe die Straßensperrungen aufgehoben werden konnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell