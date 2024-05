Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Tatverdächtiger nach versuchter Betrugsmasche festgenommen - Weitere Person flüchtig

Rösrath (ots)

Am vergangenen Freitag (17.05.) erhielt ein 92-jähriger Senior aus Forsbach einen Anruf eines Betrügers, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Der Betrüger verwickelte den Senior in ein Gespräch und gab an, dass seine Vermögenswerte in Gefahr seien. Aus Sicherheitsgründen solle er der Polizei die Wertgegenstände übergeben, sodass der Anrufer einen angeblichen Polizisten zu ihm nach Hause schicken würde.

Tatsächlich klingelte am Nachmittag eine männliche Person an der Haustür des Geschädigten und wollte dessen Bargeld in Empfang nehmen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Sachverhalt jedoch, verhinderte die Geldübergabe und informierte sofort die Polizei.

Der Betrüger flüchtete daraufhin zunächst fußläufig. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde in Tatortnähe in seinem Pkw festgenommen. Der flüchtige Tatverdächtige, bei dem es sich um einen mindestens 50 Jahre alten Mann mit dunklem schütteren Haar, Koteletten und blauem Hemd handeln soll, wird von der Polizei noch gesucht. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention, die Sie kostenfrei über diese und andere Betrugsmaschen informieren, erreichen Sie unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

