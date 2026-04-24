Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs auf der A1 bei Wildeshausen +++ Fast jedes zweite Fahrzeug wird beanstandet +++

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Oldenburg/Wildeshausen (ots)

Durch speziell ausgebildete Polizeikräfte der Polizeidirektion Oldenburg und Osnabrück wurde am Donnerstag, 23.04.2026, eine Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen in Richtung Bremen an der Autobahn 1 durchgeführt. Unterstützt wurden die Polizeibeamten durch Kräfte vom Hauptzollamt Oldenburg sowie vom Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Hierbei wurde auch eine mobile Röntgenanlage vom Zoll Bremerhaven eingesetzt.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag bei dem gewerblichen Personenverkehr und bei der Kriminalitätsbekämpfung. Während der Kontrolle wurden insgesamt 31 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 14 beanstandet wurden. Die Beanstandungsquote liegt damit bei etwa 45 Prozent. In den meisten Fällen wurden kleinere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie die Bedienung des Kontrollgerätes festgestellt. Hier erfolgen Berichte an die entsprechenden Gewerbeaufsichtsämter bzw. das Bundesamt für Mobilität und Logistik (BALM).

Bei einem 27-jährigen Fahrzeugführer eines Kühl-Lkw aus Lohne wurden auf dem Fahrersitz ungekühlte Milchprodukte festgestellt, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren. Daraufhin angeforderte Mitarbeitende des Veterinäramtes des Landkreises Oldenburg konnten auf der Ladefläche diverse Tiefkühlprodukte feststellen, die in nicht geeigneten Transportboxen transportiert wurden. Bei der anschließenden Temperaturmessung der Kühlwaren wurden bei den Milchprodukten eine Temperatur von +20 Grad Celsius und bei den Tiefkühlprodukten eine Temperatur von +4 Grad Celsius festgestellt. Durch das Veterinäramt wurde das Fahrzeug versiegelt und die Rückfahrt zum Firmensitz angeordnet.

Bei einer weiteren Kontrolle wurde ein 45-jähriger Mann in einem Pkw aus Großbritannien kontrolliert. Der Fahrzeugführer hatte den Pkw zuvor in England gekauft, jedoch die für die Nutzung in der EU erforderliche Versteuerung und Verzollung des Wagens nicht erbracht. Aufgrund dessen musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro hinterlegen und zudem 2200 Euro Steuern nachzahlen. Des Weiteren wurde bei dem Fahrzeugführer ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf THC verlief. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er eine weitere Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro zahlen.

Als besonderes Highlight stellte sich die Kontrolle eines Oldtimer-Reisebusses (Erstzulassung im Jahre 1958) dar: Der Fahrzeugführer aus Cloppenburg war mit seiner achtköpfigen Clique im Rahmen einer Privatfahrt auf dem Weg von Cloppenburg nach Lüneburg. Bei dem Fahrzeug gab es keine Beanstandungen, sodass die Reisegruppe ihre Fahrt nach der Kontrolle fortsetzen konnte.

(siehe anliegendes Foto).

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