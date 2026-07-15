Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Brandstiftung an Pkw

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Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen ermittelt nach dem Brand eines geparkten Pkw am frühen Mittwochmorgen (15.07.) wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Gegen 04:05 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der Alstadener Straße in Höhe der Hausnummer 63 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Heck eines geparkten grauen Mercedes der B-Klasse bereits in Vollbrand.

Nach ersten Erkenntnissen entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Es liegen Hinweise auf ein Fahrzeug vor, das sich kurz vor Brandausbruch in unmittelbarer Nähe des später brennenden Pkw befunden haben soll und anschließend mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort weggefahren sei.

Wer kann Hinweise geben? Informationen von Zeuginnen und Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

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