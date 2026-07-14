Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (06.07.-12.07.2026) wurden der Polizei Oberhausen insgesamt zwei Wohnungseinbrüche angezeigt.

Am Montag (06.07.) ereignete sich im Stadtteil Holten ein Wohnungseinbruch, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet wurden. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend die Tür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss auf. Die Wohnräume wurden durchsucht und Schränke sowie Behältnisse durchwühlt. Anschließend verließen die Täter die Örtlichkeit unerkannt.

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