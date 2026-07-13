Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Was man im Straßenverkehr offenbar alles dabeihat: Polizei entdeckt Waffenarsenal nach Verkehrsunfall

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Oberhausen (ots)

Gegen 18:00 Uhr am Samstagabend (11.07.) war ein 59-Jähriger mit seinem Pkw (VW) auf der Harkortstraße unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen geriet er bereits vor dem eigentlichen Unfall mehrfach in den Gegenverkehr und fuhr Schlangenlinien. Im Kurvenbereich touchierte er zunächst den Bordstein, lenkte anschließend gegen und kollidierte frontal-seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug (Mercedes) eines 47-Jährigen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Ein Atemalkoholtest beim mutmaßlichen Unfallverursacher reagierte erheblich positiv; ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die staunenden Einsatzkräfte auf mehrere verbotene beziehungsweise waffenrechtlich relevante Gegenstände: Im Türfach befanden sich eine PTB-Schreckschusspistole mit geladenem Magazin sowie ein Jagdmesser. Zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole lag ein Teleskopschlagstock, in der Mittelkonsole ein Einhandmesser und in der Hosentasche des Fahrers ein weiteres Einhandmesser. Zusätzlich fanden die Beamtinnen und Beamten eine Kühltasche mit bereits geleerten Bierdosen.

Der Führerschein des 59-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses ermittelt. Wegen der aufgefundenen Gegenstände wurden darüber hinaus entsprechende Verfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

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