Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub auf Spielhalle - Polizei Oberhausen sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (13.07.) haben zwei bislang unbekannte Täter eine Spielhalle an der Friesenstraße in Oberhausen überfallen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden Männer gegen 00:20 Uhr die Spielhalle. Einer der Täter bedrohte die anwesenden Personen mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen. Währenddessen entwendete der zweite Täter Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- etwa 165 cm groß,

- einer trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans, eine schwarze Gesichtsmaske sowie graue Handschuhe,

- die Täter sprachen akzentbehaftetes Deutsch.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell