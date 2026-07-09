Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Auto überschlägt sich und prallt gegen Laterne, Baum und geparkte Fahrzeuge

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Oberhausen (ots)

Am Mittwoch (08.07.) ereignete sich gegen 11:14 Uhr auf der Michelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr dieser mit seinem Ford die Michelstraße in absteigender Fahrtrichtung. In Höhe der Lembecker Straße soll ein vorausfahrender Pkw plötzlich stark abgebremst haben. Der 69-Jährige leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein und lenkte sein Fahrzeug nach links. Aus bislang ungeklärter Ursache überschlug sich der Pkw anschließend und kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne, anschließend mit einem Baum und schließlich mit zwei geparkten Fahrzeugen. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitt eine Schürfwunde am Bein. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

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