Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Erpressungsversuch nach Austausch intimer Bilder (0164322/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Die Greizer Polizei ermittelt wegen Erpressung zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen tauschte der Geschädigte am Samstagabend (27.06.2026) über einen Messengerdienst einvernehmlich intime Bilder mit einer bislang unbekannten Person aus. Im weiteren Verlauf forderte der Täter 800 Euro in Form von Guthabenkarten und drohte andernfalls mit der Veröffentlichung der Bilder.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist erneut darauf hin, beim Austausch persönlicher oder intimer Inhalte im Internet besondere Vorsicht walten zu lassen. (KB)

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