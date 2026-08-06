Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (723) Angriff auf Paketzusteller - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am 30.07.2026 (Donnerstag) kam es im Erlanger Norden zu einem körperlichen Angriff auf einen Paketzusteller. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:45 Uhr lieferte der spätere Geschädigte (25, deutsch/türkisch) Pakete in der Henkestraße aus. Im Abschnitt zwischen der Schuhstraße und der Nürnberger Straße klingelte er am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses, woraufhin ein Mann aus dem Hauseingang herausstürmte und anfing, den Geschädigten in ausländerfeindlicher Art und Weise zu beschimpfen. Zudem schubste er ihn aus dem Hauseingang nach draußen.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige dem 25-Jährigen mit der Faust gegen dessen Arm geschlagen haben.

Ermittlungen des Kommissariats für Staatsschutz führten zur Identifizierung des Tatverdächtigen (62, deutsch).

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 62-Jährigen ein. Es werden vier Zeugen (Passanten) gesucht, welche nach Aussagen Beteiligter den Vorfall mitbekommen und die beiden Kontrahenten getrennt hätten.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel

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