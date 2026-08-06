Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (720) Auseinandersetzung in Spalt - Eine Person lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Spalt (ots)

Am Mittwochabend (05.08.2026) kam es in Spalt (Lkrs. Roth) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. In deren Verlauf zog sich ein Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 21:10 Uhr befuhr ein Paar (Frau und Mann) die Dorfstraße im Gemeindeteil Großweingarten. Sie waren in einem auffällig gelb/bunten Ford Transit (Kleintransporter) unterwegs. Hier trafen die beiden Personen auf einen Mann (47, deutsch), der den beiden aus der Vergangenheit bekannt war. Dieser war mit einem Fahrrad unterwegs und ging das im Fahrzeug sitzende Paar zunächst verbal an. Er schrie laut herum und gestikulierte auffällig.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte das Paar einem Streit aus dem Weg gehen, weshalb der Fahrer (38, rumänisch) in einen nahegelegenen Feldweg einfuhr. Hier wurden beide durch den 47-Jährigen jedoch erneut abgepasst. Der Mann stellte sich dem Fahrzeug in den Weg, sodass das Paar ausstieg. In der Folge kam es zwischen den beiden Männern zu einer Schlägerei. Dabei ging der 47-Jährige zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Das Paar leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und verständigte den Rettungsdienst.

Der 47-Jährige wurde mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus geflogen. Sein Zustand wird nach derzeitigem Stand als äußerst kritisch eingestuft.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die die Auseinandersetzung in der Dorfstraße (herumschreien, gestikulieren etc.) beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

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