Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260804.2 Elmshorn: Polizei zum Anfassen - Infoveranstaltung beim Polizeirevier Elmshorn

Elmshorn (ots)

Aufgrund der Erfolge vorangegangener Veranstaltungen unter dem Motto "POLIZEI INSIDE" bietet die Polizeidirektion Bad Segeberg in diesem Sommer einen weiteren, speziellen Informationsnachmittag an, bei dem unsere Bewerberinnen und Bewerber, sowie alle an dem Polizeiberuf Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren Informationen rund um den Polizeiberuf und zum Einstellungs- und Auswahlverfahren erhalten. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 25. August 2026, ab 16:00 Uhr beim Polizeirevier in Elmshorn statt.

Folgende Bereiche der Polizeidirektion Bad Segeberg stellen sich vor:

- Polizeirevier Elmshorn - Kriminalpolizeistelle Elmshorn - Kooperative Regionalleitstelle der Polizei

Außerdem werden unsere Einstellungsberaterinnen und -berater vor Ort sein und Fragen rund um das Einstellungsverfahren und die Einstellungsvoraussetzungen beantworten. Neben den allgemeinen Infos rund um den Polizeiberuf erhalten die Teilnehmenden zusätzlich nähere Einblicke in die vielfältige Arbeit der Polizei und es stehen Einsatzmittel auch zum Anfassen bereit.

Wir wollen den "POLIZEI INSIDE" Info-Tag für Sie gestalten und Ihre individuellen Fragen beantworten. Sie können sich unter dem folgenden Link online für die Veranstaltung anmelden: https://t1p.de/3t5gt

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! Was ist dafür wichtig? - Erscheinen Sie bitte 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn beim Polizeirevier Elmshorn, Moltkestraße 26, 25335 Elmshorn - Bitte bringen Sie Ihren Ausweis mit - Um Zugang zum Gelände zu erhalten, ist die ausgefüllte Haftungsverzichtserklärung ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen, hier erhältlich: https://t1p.de/ywo74 - Sollten Sie trotz erfolgter Anmeldung nicht teilnehmen können, möchten wir Sie bitten, sich per E-Mail unter sg14.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de abzumelden.

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