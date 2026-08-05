Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (717) Unbekannter sprach Kinder auf Sportplatz in sexuell motivierter Art und Weise an - Zeugen gesucht

Büchenbach (ots)

Am Montagabend (03.08.2026) belästigte ein bislang unbekannter Mann Kinder/Jugendliche auf einem Sportplatz in Büchenbach (Lkrs. Roth), indem er sie in sexuell motivierter Art und Weise ansprach. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:30 Uhr hielten sich zwei Jungen (ein Kind und ein Jugendlicher) am Soccer Court im Hans-Lederer-Weg (zwischen Beachvolleyballfeld und dem Gelände des TV 21 Büchenbach) auf.

Dort sprach sie ein bislang unbekannter Mann an. Dieser drohte damit, sie unsittlich anzufassen und forderte die Jungen auf, dies auch bei ihm zu tun. Die verängstigten Geschädigten begaben sich daraufhin hilfesuchend zu einer Gruppe junger Leute, die nebenan Volleyball spielten. Diese sprachen den Unbekannten an, woraufhin dieser sich mit einem Motorroller in Richtung Schulstraße entfernte.

Beschreibung des Mannes:

- ca. 65 Jahre alt - ca. 175 cm groß - stark hervortretender Bauch, ansonsten schlank - leichter grauer Vollbart - "Opagangart" - tiefe Stimme, nuschelnde Sprechweise, fränkischer Dialekt - weißes Feinripp-Unterhemd, blaue halblange Arbeitsjacke, blaue Arbeitshose - fuhr mit einem älteren Mofa (Marke unbekannt) ohne Kennzeichen davon; trug dabei einen schwarz-grauen Motorradhelm

Beim Verlassen der Tatörtlichkeit führte er auffällige Selbstgespräche, er wirkte möglicherweise alkoholisiert.

Laut erster Befragungen soll sich der Unbekannte in der Vergangenheit bereits mehrfach im Bereich des Tatorts aufgehalten haben.

Die Kriminalpolizei Schwabach führt die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die den Unbekannten im Umfeld beobachtet haben oder auf Grund der Beschreibung Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Zudem bitten die Beamten die jungen Leute, die zur Tatzeit Volleyball gespielt haben und auf den Unbekannten zugegangen sind, sich ebenfalls unter der o.g. Rufnummer zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

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