PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (717) Unbekannter sprach Kinder auf Sportplatz in sexuell motivierter Art und Weise an - Zeugen gesucht

Büchenbach (ots)

Am Montagabend (03.08.2026) belästigte ein bislang unbekannter Mann Kinder/Jugendliche auf einem Sportplatz in Büchenbach (Lkrs. Roth), indem er sie in sexuell motivierter Art und Weise ansprach. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:30 Uhr hielten sich zwei Jungen (ein Kind und ein Jugendlicher) am Soccer Court im Hans-Lederer-Weg (zwischen Beachvolleyballfeld und dem Gelände des TV 21 Büchenbach) auf.

Dort sprach sie ein bislang unbekannter Mann an. Dieser drohte damit, sie unsittlich anzufassen und forderte die Jungen auf, dies auch bei ihm zu tun. Die verängstigten Geschädigten begaben sich daraufhin hilfesuchend zu einer Gruppe junger Leute, die nebenan Volleyball spielten. Diese sprachen den Unbekannten an, woraufhin dieser sich mit einem Motorroller in Richtung Schulstraße entfernte.

Beschreibung des Mannes:

   - ca. 65 Jahre alt
   - ca. 175 cm groß
   - stark hervortretender Bauch, ansonsten schlank
   - leichter grauer Vollbart
   - "Opagangart"
   - tiefe Stimme, nuschelnde Sprechweise, fränkischer Dialekt
   - weißes Feinripp-Unterhemd, blaue halblange Arbeitsjacke, blaue 
     Arbeitshose
   - fuhr mit einem älteren Mofa (Marke unbekannt) ohne Kennzeichen 
     davon; trug dabei einen schwarz-grauen Motorradhelm

Beim Verlassen der Tatörtlichkeit führte er auffällige Selbstgespräche, er wirkte möglicherweise alkoholisiert.

Laut erster Befragungen soll sich der Unbekannte in der Vergangenheit bereits mehrfach im Bereich des Tatorts aufgehalten haben.

Die Kriminalpolizei Schwabach führt die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die den Unbekannten im Umfeld beobachtet haben oder auf Grund der Beschreibung Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Zudem bitten die Beamten die jungen Leute, die zur Tatzeit Volleyball gespielt haben und auf den Unbekannten zugegangen sind, sich ebenfalls unter der o.g. Rufnummer zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 11:34

    POL-MFR: (716) Telefonbetrüger erbeuten 80.000 Euro - Warnhinweise der Polizei

    Nürnberg (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag (04.08.2026) wurde eine 85-jährige Frau im Nürnberger Norden Opfer eines Callcenter-Betrugs. Im Zuge der Geldübergabe entriss der unbekannte Geldabholer der Frau gewaltsam die Handtasche, sodass sie sich Verletzungen zuzog. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Die 85-Jährige erhielt gegen 14:00 Uhr einen Anruf, ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 11:01

    POL-MFR: (715) Polizeibeamter bei Geschwindigkeitsmessung von Pkw erfasst

    Roth (ots) - Am späten Dienstagabend (04.08.2026) erfasste ein Pkw-Fahrer einen Polizeibeamten, der in Roth (Lkrs. Roth) Geschwindigkeitsmessungen mittels eines Laser-Handmessgeräts durchführte. Der Polizist schleuderte mehrere Meter durch die Luft, trug jedoch glücklicherweise nur leichtere Verletzungen davon. Gegen 22:15 Uhr führten mehrere Beamte der ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 09:58

    POL-MFR: (714) BMW entwendet - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend (03.08.2026) und Dienstagmorgen (04.08.2026) einen BMW im Nürnberger Osten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Besitzer stellte den blauen BMW gegen 17:00 Uhr (Montag) in der Thäterstraße ab. Gegen 08:30 Uhr (Dienstag) bemerkte er das Fehlen des Fahrzeugs. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen BMW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren