Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (719) Versammlungsgeschehen am Samstag (08.08.2026) im Stadtgebiet Nürnberg
Nürnberg (ots)
Am Samstag (08.08.2026) findet mit dem diesjährigen CSD ein größeres Versammlungsgeschehen im Stadtgebiet Nürnberg statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.
Der Aufzug findet im Zeitraum von etwa 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr auf folgender Wegstrecke statt:
Prinzregentenufer - Laufertorgraben - Rathenauplatz - Laufer Tor - Äußerer Laufer Platz - Äußere Laufer Gasse - Innere Laufer Gasse - Theresienstraße - Rathausplatz - Hauptmarkt - Waaggasse - Augustinerstraße - Weintraubengasse - Maxplatz - Maxbrücke - Unschlittplatz - Karl-Grillenberger-Straße - Doktor-Kurt-Schumacher-Straße - Kornmarkt
Rund um diese Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur oben stehenden Zeit möglichst zu umfahren.
Erstellt durch: Marc Siegl
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