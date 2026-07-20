Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooterfahrer mit Auto zusammengestoßen und schwerverletzt

Stuttgart- Möhringen (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat sich in der Nacht zum Sonntag (19.07.2026) bei einem Unfall an der Plieninger Straße 10 schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche fuhr gegen 01.20 Uhr mit einem E-Scooter in der Kleinknechtstraße Richtung Gammertinger Straße. An der Kreuzung zur Plieninger Straße missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt eines 22-jährigen Mercedes-Benz-Fahrers, der in der Plieninger Straße Richtung Salzäckerstraße fuhr. Durch den Aufprall zog sich der 15-Jährige schwere Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 15-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und der 22-Jährige unter Medikamenteneinfluss stand. Beide mussten eine Blutprobe und der 22-Jährige zudem seinen Führerschein abgeben. Rettungskräfte brachten den 15-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von wenigen tausend Euro.

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