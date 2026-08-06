Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (718) Nächtliche Schüsse lösten Polizeieinsatz aus - Person mit Schreckschusswaffe festgenommen

Nürnberg (ots)

Die Mitteilung über mehrere Schussabgaben im Bereich Wöhrder Wiese / Prinzregentenufer löste in der Nacht auf Donnerstag (06.08.2026) einen Polizeieinsatz aus. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen kurz darauf einen 32-jährigen Tatverdächtigen mit einer Schreckschusswaffe vorläufig fest.

Mehrere Zeugen meldeten sich gegen 00:15 Uhr beim Polizeinotruf und gaben an, dass sie soeben Schussgeräusche aus dem Bereich Wöhrder Wiese auf Höhe der dortigen U-Bahn-Station wahrgenommen hatten. Einer der Zeugen konnte hierbei auch zwei tatverdächtige Männer beobachten und eine entsprechende Personenbeschreibung abgeben.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost und -Mitte fuhren daraufhin die Tatörtlichkeit an. Vor Ort trafen sie auf zwei Männer, die auf die Personenbeschreibung zutrafen. Die Beamten forderten die Männer auf, stehen zu bleiben und aufgrund der möglichen Bewaffnung ihre Hände zu zeigen. Weil einer der Männer hierauf keinerlei Reaktion zeigte, zogen die Beamten ihre Dienstwaffen. Der 32-jährige Mann (deutsch) zog daraufhin eine Waffe aus seiner Hosentasche und legte sie auf den Boden. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin unmittelbar vorläufig fest.

Bei der Waffe handelte es sich um eine PTB-Waffe. Die Durchsuchung des Mannes förderte zudem ein verbotenes Springmesser zutage. Die Polizisten leiteten gegen den Mann entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Erstellt durch: Marc Siegl

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