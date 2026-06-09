Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kabeldiebstahl gesucht

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(md) Unbekannte stahlen zwischen Samstag, 6. Juni, 19.00 Uhr und Montag, 8. Juni, 7.00 Uhr, von einer Baustelle an der Paderborner Straße in Bad Wünnenberg-Haaren Kabel und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter der Baustelle am Montagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Unbekannte hatten mehrere Meter Kabel von insgesamt 24 Reihen Solarpanels abgeschnitten und waren mit der Beute geflohen.

Sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

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