Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (722) Junger Mann mutmaßlich mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Dienstagabend (04.08.2026) kam es in der Fürther Altstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, in deren Verlauf einer den anderen mit einem Messer bedroht haben soll. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der 18-jährige Geschädigte hielt sich gegen 22:30 Uhr Am Friedhofsteg in der dortigen Grünanlage auf. Hier ging ihn ein ihm Unbekannter zunächst verbal an, woraufhin der Geschädigte sein T-Shirt auszog. Im weiteren Verlauf hätte der Angreifer ein Messer hervorgeholt und mit diesem mehrere Stichbewegungen in Richtung seines Gegenübers ausgeführt. Verletzt wurde hierdurch niemand.

Der Geschädigte hätte sich daraufhin gewehrt, woraufhin der Angreifer flüchtete.

Der 18-Jährige konnte nur eine sehr dürftige Beschreibung des Tatverdächtigen abgeben. Auch die genaue Tatörtlichkeit ist nicht näher eingrenzbar.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Fürth geführt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 75905-0 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

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