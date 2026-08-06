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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (721) Unbekannter sprach Kinder auf Sportplatz in sexuell motivierter Art und Weise an - Identifizierung eines Tatverdächtigen

Büchenbach (ots)

Wie mit Meldung 717 berichtet, belästigte ein Mann am Montagabend (03.08.2026) Kinder/Jugendliche auf einem Sportplatz in Büchenbach (Lkrs. Roth), indem er sie in sexuell motivierter Art und Weise ansprach. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte die Kriminalpolizei Schwabach zeitnah einen dringend Tatverdächtigen identifizieren.

Auf Grund zahlreich eingehender Zeugenhinweise, konnte ein dringend Tatverdächtiger ermittelt werden.

Es handelt sich um einen 59-jährigen Mann aus dem Landkreis Roth.

Er muss sich wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Strafverfahren verantworten.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken bedankt sich für die zahlreichen Hinweise, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben.

Erstellt durch: Janine Mendel

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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