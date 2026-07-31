Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (699) Waldbrand am Rothsee - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Roth (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.07.2026) geriet ein Waldgebiet zwischen der Rothsee-Hauptsperre am südwestlichen Ufer und dem Main-Donau-Kanal in Brand. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 16:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Waldbrand ein. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch das Feuer rund 7.000 Quadratmeter Waldfläche in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Am Brandort konnten die Ermittler Spuren sichern, die darauf hindeuten, dass sich dort zuvor Personen aufgehalten und gegrillt haben könnten. Die gesicherten Spuren werden derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach.

Zeugen, die sich am Dienstagnachmittag im Bereich zwischen der Rothsee-Hauptsperre am südwestlichen Ufer und dem Main-Donau-Kanal aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu wenden.

Erstellt durch: Alexander Greil

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