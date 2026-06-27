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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

In der Nacht auf Samstag, 27.06.2026, befuhr die 23-jährige Beschuldigte gegen 01:10 Uhr die Fasaneriestraße in Zweibrücken. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit einem Baum, überschlug sich und landete auf dem Dach. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Im Anschluss wurde die Fahrerin zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden Insassen blieben unverletzt. An dem Baum und an dem PKW entstand ein erheblicher Schaden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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