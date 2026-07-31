Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (697) Einbruch in Bürogebäude - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29./30.07.2026) in ein Büro im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof ein. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 22:00 Uhr (Mittwoch) bis 06:15 Uhr (Donnerstag) verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zum Bürokomplex in der Fahrradstraße. Im Inneren öffneten sie mehrere Büros und durchwühlten diese. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zudem brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell