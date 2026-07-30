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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (696) 52-jähriger Ralph B. aus Hersbruck vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Hersbruck (ots)

Seit Mittwochmittag (29.07.2026) wird der 52-jährige Ralph B. aus Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Vermisste verließ am Mittwochmittag sein Wohnhaus um mit seinem Auto in die Arbeit zu fahren. Dort kam er jedoch nicht an. Im Verlauf der Suchmaßnahmen konnte das Auto, ein brauner VW-Passat, im Straßengraben der ST2404 zwischen Kühnhofen und Aspertshofen aufgefunden werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass Ralph B. zu Fuß unterwegs ist und möglicherweise dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

52 Jahre alt, kurze graue Haare, schlanke Statur, Bekleidung unbekannt.

Ein Bild des Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/106499/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Ralph B. um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 52-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Petzold /mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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