Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 42 Jahre alter Mann randaliert in S-Bahn und leistet anschließend Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann versetzte am Dienstagnachmittag (09.06.2026) in einer S-Bahn der Linie 5 von Stuttgart in Richtung Bietigheim-Bissingen die mitfahrenden Personen in Angst und Schrecken. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige in der S-Bahn herumgebrüllt und Personen bedroht haben. Dies führte wohl dazu, dass ein Großteil der Personen bereits am Bahnhof in Tamm ausstieg. Gegen 17.15 Uhr, als sich die S-Bahn kurz vor dem Bahnhof Bietigheim-Bissingen befand, wurde die Polizei alarmiert. Auch am Bahnhof Bietigheim-Bissingen soll der 42-Jährige herumgebrüllt und eine noch unbekannte Person beschimpft haben. Zwei Beamte konnten den Mann kurz darauf in der Stuttgarter Straße feststellen. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, reagierte er aufbrausend und weigerte sich die Aufforderungen der Polizisten zu befolgen. Diese brachen den Mann in der Folge zu Boden, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Da er sich heftig gegen die Maßnahme wehrte, konnten dem 42-Jährigen erst Handschließen angelegt werden, als weitere Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren. Da er um sich trat und spuckte, wurden seine Beine fixiert und ihm wurde eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Währenddessen erlitt ein Beamter ebenfalls leichte Verletzungen. Da sich der 42-Jährige jedoch weiterhin nicht beruhigte, wurde er im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Darüber hinaus bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, dass sich Personen melden, die in der S5 saßen und bedroht wurden, sowie die noch unbekannte Person, die am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen von dem Tatverdächtigen beschimpft wurde.

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