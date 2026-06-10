PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 42 Jahre alter Mann randaliert in S-Bahn und leistet anschließend Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann versetzte am Dienstagnachmittag (09.06.2026) in einer S-Bahn der Linie 5 von Stuttgart in Richtung Bietigheim-Bissingen die mitfahrenden Personen in Angst und Schrecken. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige in der S-Bahn herumgebrüllt und Personen bedroht haben. Dies führte wohl dazu, dass ein Großteil der Personen bereits am Bahnhof in Tamm ausstieg. Gegen 17.15 Uhr, als sich die S-Bahn kurz vor dem Bahnhof Bietigheim-Bissingen befand, wurde die Polizei alarmiert. Auch am Bahnhof Bietigheim-Bissingen soll der 42-Jährige herumgebrüllt und eine noch unbekannte Person beschimpft haben. Zwei Beamte konnten den Mann kurz darauf in der Stuttgarter Straße feststellen. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, reagierte er aufbrausend und weigerte sich die Aufforderungen der Polizisten zu befolgen. Diese brachen den Mann in der Folge zu Boden, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Da er sich heftig gegen die Maßnahme wehrte, konnten dem 42-Jährigen erst Handschließen angelegt werden, als weitere Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren. Da er um sich trat und spuckte, wurden seine Beine fixiert und ihm wurde eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Währenddessen erlitt ein Beamter ebenfalls leichte Verletzungen. Da sich der 42-Jährige jedoch weiterhin nicht beruhigte, wurde er im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Darüber hinaus bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, dass sich Personen melden, die in der S5 saßen und bedroht wurden, sowie die noch unbekannte Person, die am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen von dem Tatverdächtigen beschimpft wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 11:28

    POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Schönblickstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (08.06.2026) zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr einen in der Schönblickstraße in Ditzingen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 11:07

    POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Unfallflucht in der Eichendorffstraße

    Ludwigsburg (ots) - Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (09.06.2026) zwischen 15:55 Uhr und 17:10 Uhr in der Eichendorffstraße in Neckargröningen. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen, auf Höhe einer Grundschule, ordnungsgemäß geparkten Mercedes und fuhr weiter, ohne sich um den ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 11:06

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach E-Scooter-Sturz

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (09.06.2026) kam es gegen 12:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Böblinger Straße in Sindelfingen. Eine 19-jährige E-Scooter-Lenkerin befuhr die Böblinger Straße auf dem dortigen Fahrradweg in Richtung Dresdner Straße. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz erlitt die 19-Jährige schwere Verletzungen, sie kam mit dem Rettungsdienst in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren