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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (695) 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Lauf a.d. Pegnitz (ots)

Seit Mittwochabend (29.07.2026) wird die 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Die 20-Jährige verließ am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr das elterliche Wohnhaus und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

20 Jahre alt, circa 180 cm groß, circa 50 kg Körpergewicht, schulterlange mittelblonde glatte Haare. Sie war zuletzt mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer kurzen schwarzen Sporthose bekleidet und führte einen dunkelroten Rucksack mit sich.

Ein Bild der Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/106494/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Bianca E. um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 20-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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