PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (694) Fahrradstreife deckt zahlreiche Verkehrsdelikte auf

Nürnberg (ots)

Eine uniformierte Fahrradstreife der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg deckte am Mittwochvormittag (29.07.2026) im Nürnberger Stadtteil Schweinau gleich mehrere Verkehrsdelikte auf. Gegen einen 41-jährigen Mann wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

Gegen 10:55 Uhr kontrollierten Beamte in der Schweinauer Straße einen abgestellten Mercedes mit Nürnberger Kennzeichen. Anlass der Kontrolle war eine abgelaufene Hauptuntersuchungsplakette. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für den Mercedes, sondern für einen Hyundai ausgegeben worden waren.

Während der Kontrolle hielt der Fahrer eines vorbeifahrenden Mitsubishi an und gab an, Halter des kontrollierten Mercedes zu sein. Die Beamten stellten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 mg/l. Der 41-jährige russische Staatsangehörige wurde zur Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Bei der anschließenden Überprüfung des Mitsubishi, mit dem der 41-Jährige zur Kontrollstelle gefahren war, stellten die Beamten fest, dass auch an diesem Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die für einen Citroën ausgegeben worden waren. Darüber hinaus bestand für den Mitsubishi weder eine gültige Zulassung noch eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Auch die Kraftfahrzeugsteuer war nicht entrichtet worden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Herkunft der verwendeten Kennzeichen sowie die Hintergründe des Kennzeichentauschs sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 41-Jährige muss sich nun wegen einer Vielzahl von Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 11:33

    POL-MFR: (693) Drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

    Erlangen (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (28.07.2026) gelang es der Erlanger Polizei, drei mutmaßliche Einbrecher festzunehmen. Zuvor entwendete das Trio einen Tresor aus einer Schule und Werkzeug von einer Baustelle. Gegen 05:30 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung ein, wonach sich drei Männer widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände einer Baustelle in der Damaschkestraße verschafft haben sollen. Laut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren