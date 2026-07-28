Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (691) Schwerer Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Motorrad - Zeugen gesucht
Ohrenbach (ots)
Am Dienstagvormittag (28.07.2026) ereignete sich gegen 11:00 Uhr im Ohrenbacher Gemeindeteil Oberscheckenbach (Lkr. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad. Der 72-jährige Motorradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Deutscher mit einem Kleintransporter die Kreisstraße AN 32 von Ohrenbach kommend in Richtung Gickelhausen. Zeitgleich war ein 72-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2419 von Reichelshofen in Richtung Langensteinach unterwegs. Im Kreuzungsbereich bei Oberscheckenbach kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungshubschrauber den 72-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb nach bisherigem Stand unverletzt.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber.
Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09861 971-0 mit der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber in Verbindung zu setzen.
Erstellt durch: Alexander Greil
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