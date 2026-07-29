Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (692) Brand von Mülltonnen greift auf mehrere Pkw über - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Zirndorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (28.07.2026) gerieten in Zirndorf (Lkrs. Fürth) mehrere Mülltonnen sowie drei geparkte Pkw in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 02:03 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand in der Ansbacher Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Mülltonnen sowie zwei geparkte Pkw in Vollbrand. Ein weiterer Pkw wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand von den Mülltonnen ausgegangen sein.

Ein Anwohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse zur Ursache des Brandes vor.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Ansbacher Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

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