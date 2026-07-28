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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (689) Motor von Boot entwendet - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (26.07.2026) bis Montagvormittag (27.07.2026) entwendeten Unbekannte unter anderem einen Außenbordmotor von einem Firmengelände in Fürth. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 15:15 Uhr (Sonntag) und 10:15 Uhr (Montag) gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Außengelände eines Bootshandels in der Melli-Beese-Straße. Dort entwendeten sie von einem abgestellten Boot unter anderem den kompletten Außenbordmotor.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Beamte der Fürther Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren. Das zuständige Fachkommissariat führt die weiteren Ermittlungen.

Personen, die im Tatzeitraum im Bereich der Melli-Beese-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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