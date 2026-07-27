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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (687) 4-jähriges Kind von unbekannter Radfahrerin schwer verletzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (25.07.2026) erlitt in Nürnberg ein Kind schwere Verletzungen bei einem Zusammenstoß mit einer unbekannten Radfahrerin. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Ein 4-jähriges Mädchen war gegen 15:30 Uhr zusammen mit ihrer Mutter im Bereich des Wasserspielplatzes am Wöhrder See in Richtung Innenstadt unterwegs. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die in stadtauswärtiger Richtung fuhr. Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitt das Mädchen eine Beinfraktur und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Radfahrerin hielt kurz an und setzte nach einem kurzen Wortwechsel ihre Fahrt fort. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

Circa 20 - 30 Jahre alt, glatte braune Haare, sportliche Figur und trug einen blauen Fahrradhelm. Die Frau war mit einem blauen Mountainbike mit weißem Sattel unterwegs. Sie sprach akzentfreies Deutsch.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannte Radfahrerin geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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