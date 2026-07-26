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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (684) 18-Jähriger leistete nach Streit erheblichen Widerstand

Nürnberg (ots)

Weil ein Mann am Freitagabend (22.07.2026) in einem Haus in Nürnberg Brunn lautstark randalierte, alarmierten Nachbarn die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten leistete der 18-Jährige erheblichen Widerstand und bedrohte sie mit dem Tod.

Der junge Mann kam gegen 22:30 Uhr nach Hause in die Formäckerstraße, wo er mit anwesenden Personen in Streit geriet und daraufhin begann, in dem Haus zu randalieren. Ein Nachbar wurde auf das lautstarke Geschehen aufmerksam und ging zu dem Anwesen, um zu schlichten. Als die ersten Polizeibeamten eintrafen, befanden sich der 18-Jährige (deutsch) und der Nachbar bereits in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beim Erblicken der Beamten richtete der Tatverdächtige seine Aggression auf diese. Er bedrohte die Polizeibeamten mehrfach verbal mit dem Tod und trat nach einem der Beamten. Der zunehmend aggressive 18-Jährige musste schlussendlich mit Hilfe mehrerer Streifen am Boden fixiert, gefesselt und in Gewahrsam gebracht werden. Hiergegen setzte er sich fortwährend mit massivem Kraftaufwand zur Wehr. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Kräfte wiederholt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste er sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Der 18-Jährige blieb unverletzt; zwei Beamte erlitten bei den Widerstandshandlungen leichte Verletzungen.

Erstellt durch: Marc Siegl

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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