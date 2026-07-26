Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (685) Bewohnerin überraschte Einbrecher - Zeugen gesucht

Weißenburg i.Bay. (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Samstagvormittag (25.07.2026) Zutritt zu einer Wohnung in Weißenburg. Als eine Bewohnerin des Hauses hinzukam, schlug der Einbrecher sie nieder und rannte davon. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte betrat gegen 11:00 Uhr die Wohnung in der Straße Am Hof und begann, Schränke zu durchwühlen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde auf den Krach aufmerksam und sah nach dem Rechten. Als sie den Einbrecher erblickte, schlug dieser sie nieder und rannte davon. Weitere Zeugen konnten beobachten, dass ein verdächtiger Mann das Haus verließ, in einen Pkw stieg und davonfuhr.

Personenbeschreibung:

etwa 50 Jahre alt; etwa 1,80 m groß; dicklich, mit breiten Hüften; kurze, graue Haare; trug einen blauen Arbeitsoverall mit schwarzen Taschen

Die 60-jährige Bewohnerin erlitt eine Kopfverletzung und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Beute machte der Täter offenbar nicht. Er richtete jedoch einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall selbst mitbekommen haben, die den beschriebenen Mann im Verlauf des Tages gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu dem Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

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