Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Polizei sucht Clio

Iserlohn (ots)

Ein 27-jähriger Iserlohner fuhr Sonntagmittag, gegen 12:45 Uhr, über die Hans-Böckler-Straße in Richtung Innenstadt. Er befand sich mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen. Zeitgleich befand sich ein dunkelblauer Clio auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe der Einmündung zur "Kluse" wechselte der Fahrer des Clio unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem vorausfahrenden, nach rechts abbiegenden Fahrzeug auszuweichen. Der Iserlohner musste ausweichen, um eine Kollision mit dem Clio zu verhindern, verlor dabei die Kontrolle über seinen Audi, kollidierte mit einem Verkehrsschild, touchierte einen Baum und kam an zwei Pollern zum Stillstand. Der Clio fuhr weiter Richtung Innenstadt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Clio in dunkelbau machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Iserlohn zu melden. Telefon: 02371/9199-0. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell