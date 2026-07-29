Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (693) Drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Erlangen (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden (28.07.2026) gelang es der Erlanger Polizei, drei mutmaßliche Einbrecher festzunehmen. Zuvor entwendete das Trio einen Tresor aus einer Schule und Werkzeug von einer Baustelle.

Gegen 05:30 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung ein, wonach sich drei Männer widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände einer Baustelle in der Damaschkestraße verschafft haben sollen. Laut der Mitteilung hätten die Männer Werkzeuge entwendet und sich in Richtung des Wiesengrunds entfernt.

Alarmierten Streifenbesatzungen gelang es kurz darauf zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren unweit des Tatorts festzunehmen. Weiterhin fanden die Beamten am Wiesengrund das entwendete Werkzeug neben einem gewaltsam geöffneten Tresor auf. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Männer offenbar kurz zuvor in das Gebäude einer Schule in der Loschgestraße einbrachen und dort den Tresor entwendeten. Das entwendete Werkzeug benötigten die Männer um den Tresor, in dem sich lediglich eine geringe Menge an Bargeld befand, zu öffnen.

Als Beamte der Spurensicherung vor Ort waren, fand eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt einen weiteren tatverdächtigen 19-Jährigen in einem Gebüsch unweit des Tresors am Wiesengrund auf und nahm ihn fest.

Das Trio (alle sind deutsche Staatsangehörige) muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden von der Erlanger Kriminalpolizei geführt.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

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