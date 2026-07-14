Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Rollerfahrer stürzt nach mutmaßlicher Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots)

Nachdem eine Landwirtschaftsmaschine einem Rollerfahrer am Montagmittag offenbar die Vorfahrt nahm, stürzte dieser und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein 75-Jähriger war gegen 14:15 Uhr mit seinem Mähdräscher auf der Straße "Im Sand" unterwegs und beabsichtigte offenbar auf die Kreisstraße 3576 nach links einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad ebenfalls auf der K 3576 in östliche Richtung. An der Einmündung missachtete der 75-Jährige offenbar die Vorfahrt des Zweiradfahrers, sodass dieser abrupt nach links ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Im Zuge des Ausweichmanövers stürzte der 70-Jährige von seinem Roller und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus.

Der am Roller entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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