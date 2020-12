POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.12.20 - 06.12.20 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.12.20 - 06.12.20

Lüneburg (Stadt und Landkreis)

Lüneburg - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Schule kam es am Freitagnachmittag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr. Bislang unbekannte Menschen hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Unklar ist bislang, ob etwas entwendet wurde.

Lüneburg - Weil er zu viel getrunken hatte und mit dem Roller losfahren wolle, nahmen seine Bekannten einem 20-jährigen Mann am späten Freitagabend seinen Schlüssel weg. Darüber geriet er so in Rage, dass er gegen eine Fensterscheibe schlug. Diese zerbrach und der Mann verletzte sich an der Hand.

Bardowick - Am Samstag gegen 15:40 Uhr stoppte die Polizei einen Pkw im Ilmer Weg. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei der Fahrzeugführerin 2,39 Promille Atemalkohol festgestellt werden. Die 57-jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde eingezogen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüneburg - Gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei in die Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße gerufen, weil dort ein Mann im Treppenhaus gegen mehrere Türen getreten und einige Türen dadurch beschädigt haben soll. Die Polizei stellte vor Ort einen hoch aggressiven alkoholisierten 18-jährigen fest, der unmittelbar auf die Beamten losging. Noch während sie den Mann ansprachen, kam ein weiterer 18-jähriger hinzu und stürmte auf die Beamten zu. Beide Männer wurden zur Wache verbracht. Der alkoholisierte Mann durfte seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen, der andere Mann wurde von seiner Mama auf der Wache abgeholt. Beide erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Der an diesem Wochenende gestartete "Gassenzauber" beschäftigte die Polizei insbesondere am Samstag deutlich. Wie erwartet strömten zahlreiche Besucher und Touristen in die Lüneburger Innenstadt. Viele von ihnen trugen zwar einen Mund-Nase-Schutz, jedoch hielt sich kaum jemand an die Vorschriften bzgl. der Verweilzonen. Diese waren bereits nach kürzester Zeit derart gefüllt, das weitere Besucher keinen Platz mehr fanden. Vor den Buden drängten sich die Menschen, Abstände wurden nicht eingehalten. Die erworbenen Nahrungsmittel wurden überall in der Innenstadt verzehrt. Der vor Ort eingesetzte Sicherheitsdienst war mit dem riesigen Besucheraufkommen sichtlich überfordert. Bei polizeilicher Ansprache gaben die meisten Touristen an, die geltenden Vorschriften bzgl. der Verweilzonen nicht zu kennen.

Lüchow-Dannenberg

Verstöße gegen die Corona-Verordnung Clenze: Am Freitag, 04.12.2020, gg. 20:10 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Langen Straße in Clenze ein PKW VW Polo zur Kontrolle angehalten. In dem Fahrzeug hielten sich neben dem Fahrzeugführer noch 4 weitere Personen auf. Alle Insassen des PKW kamen aus verschiedenen Haushalten. 4 von ihnen trugen zudem keine Mund- Nasenbedeckung.

Dannenberg: Am Freitagabend, 04.12.2020, 23:40 Uhr, wurde der Polizei eine sehr laute Party in der Gartower Straße in Dannenberg gemeldet. Vor Ort stellten die einschreitenden Beamten in einer Wohnung 6 alkoholisierte Personen fest, welche alle aus verschiedenen Haushalten kamen.

Lüchow: Am Samstagnachmittag, 05.12.2020, gg. 15:55 Uhr, wurden durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Theodor-Körner-Straße 3 Personen verschiedener Haushalte angetroffen, welche sich weder an das Abstandsgebot hielten, noch eine Mund-Nasenbedeckung trugen bzw. diese trotz mehrfacher Aufforderung nicht oder nicht richtig anlegten.

Lüchow: Am Samstag, 05.12.2020, gg. 01:40 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Brandenburger Straße ein PKW Audi kontrolliert. Hierbei wurde auffällig, dass der PKW mit 4 Personen aus 4 verschiedenen Haushalten besetzt ist. Alle Personen trugen zudem keine Mund- Nasenbedeckung. Gegen die Betroffenen der vorausgegangenen Sachverhalte wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Lüchow: Eine 40jährige Fahrzeugführerin eines PKW Daimler-Benz wurde am Samstag, 05.12.2020, gg. 15:00 Uhr, einer Funkstreifenwagenbesatzung in der Albrecht-Thaer-Straße auffällig, als sie dort Fahrübungen durchführte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Mit im Fahrzeug saß der Fahrzeughalter. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol Gartow: Ein 69jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstagnachmittag, 05.12.2020, gg. 16:20 Uhr, mit einem PKW Suzuki, in Gartow öffentliche Straßen, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Bei seiner Kontrolle im Bereich des Gutes Quarnstedt wurde bei ihm deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Vasenthien: Ein 35jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstagmorgen, 05.12.2020, gg. 06:55 Uhr, mit einem PKW Hyundai in der Gemeinde Trebel den Ortsverbindungsweg von Vasenthien in Richtung Tobringen. Kurz hinter dem Ortsausgang Vasenthien geriet er infolge eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. An dem PKW entstand Totalschaden.

Uelzen

Brennender Altkleidercontainer Am Freitag gegen 20.45 Uhr wird zum wiederholten Male ein Brand am Altkleidercontainer am Spottweg in Uelzen gemeldet. Der Brand kann durch die hinzugerufene Polizei gelöscht werden. Es entsteht ein Schaden von ca. 200 Euro. Es handelt sich bereits um den dritten Brand innerhalb weniger Wochen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet worden. Zeugen können sich bei der Polizei Uelzen unter 0581-9300 melden.

ohne Führerschein und Zulassung unterwegs In Bad Bevensen ist am Freitag gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters ein 22 Jahre alter Himberger kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass die Person weder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist noch die am PKW angebrachten Kennzeichen zum kontrollierten PKW gehören. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigt der junge Mann die eingesetzten Beamten auch noch. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Führerschein nicht gültig Am Freitagabend kontrolliert die Polizei in der Heinrich-Meyerholz-Straße in Uelzen einen PKW aus dem Heidekreis. Der 28 Jahre alte Fahrer weist sich mit einem Führerschein aus Montenegro aus. Dieser ist in Deutschland aber maximal ein halbes Jahr gültig. Da der Mann aber schon wesentlich länger in Deutschland lebt, hätte er den Führerschein umschreiben lassen müssen. Gegen ihn ist nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

tierischer Einsatz Am Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr meldet eine Verkehrsteilnehmerin ein entlaufenes Pferd in Rohrstorf bei Himbergen. Die eingesetzten Beamten können das schwarz-weiß gefleckte Tier auf einem Hof ausfindig machen und versperren die Zufahrt provisorisch mit dem Streifenwagen um den Halter des Tieres zu ermitteln. Kurze Zeit später nimmt das Pferd aber wieder Reißaus, springt über die Motorhaube des Streifenwagens und verschwindet in einem Waldstück. Der oder die Halterin des Tieres wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bevensen zu melden.

Geburtstagsfeier eskaliert Am Samstagmorgen gegen 06.30 Uhr wird durch eine RTW-Besatzung eine verletzte 43 Jahre alte Frau gemeldet. Die Frau sei in Bad Bevensen auf einer Geburtstagsfeier zu Gast gewesen. Da dort reichlich Alkohol konsumiert worden ist, sei die Stimmung plötzlich umgeschlagen und der 21 Jahre alte Neffe der Frau habe diese plötzlich geschlagen und getreten. Die Frau ist dann mit Verletzungen im Gesicht ins Helios Klinikum eingeliefert worden. Die Party wurde durch die Polizei aufgelöst. Weiterhin sind gegen die feiernden Gäste, die aus insgesamt fünf verschiedenen Haushalten stammen, Ordnungswidrig-keitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die geltenden Corona-Auflagen eingeleitet worden.

Fahrt unter Drogeneinfluss Im Rahmen der Streife wird auf der B4 nahe des Suderburger Kreisels ein polnischer Kleinwagen kontrolliert. Der 22 Jahre alte polnische Fahrer weist körperliche Auffälligkeiten auf und wird daher hinsichtlich möglichen Drogenkonsums kontrolliert. Ein durchgeführter Schnelltest verläuft positiv auf den Konsum von Cannabis. Der junge Mann wird mit zur Dienststelle genommen, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Monat Fahrverbot.

Zuckerwatte-Diebe durch Polizei gestellt Am Samstag gegen 14.50 Uhr meldet ein Eisverkäufer aus Uelzen, dass zwei Jugendliche gerade 10 Eimer Zuckerwatte von seinem Geschäft in der Innenstadt entwendet haben und mit ihren Fahrrädern in Richtung Fußgängerzone abgehauen seien. Die beiden Zucker-Diebe können nach kurzer Zeit am Skaterpark auf dem Albrecht-Thaer Gelände festgestellt werden, ergreifen aber wieder die Flucht in die angrenzende Kleingartenkolonie. Hier kann jedoch einer Diebe gestellt werden. Der 14 Jahre alte Jugendliche wird zur Dienststelle verbracht und zeigt sich geständig. Er wird im Anschluss durch seine Eltern abgeholt. Der Nikolaus wird vermutlich nicht allzu gnädig gestimmt sein.

Zusammenstoß mit Weihnachtsbaum Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 18.00 Uhr auf der B 493 zwischen Rosche und Lüchow gekommen. Etwa 300 Meter hinter dem Ortsausgang Rosche in Fahrtrichtung Lüchow ist eine 53 Jahre alte Dame mit ihrem PKW gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Weihnachtsbaum gefahren. Vom Verlierer jedoch keine Spur. Am PKW der Dame entsteht Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Rosche unter der Tel. Nr. 05803-969340 entgegen.

