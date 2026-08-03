Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Oerbke: Einbruch in Feuerwehrhaus; Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus; A 7/Bad Fallingbostel: Kettenauffahrunfall; A 7/Soltau: Auffahrunfall; Buchholz (Aller): Einbruch

Heidekreis (ots)

02.08.2026 / Einbruch in Feuerwehrhaus

Oerbke: Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zum Feuerwehrhaus am Gillweg. Hierzu schlugen sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

02.08.2026/ Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine rückwärtige Garagentür Zugang zu einem Einfamilienhaus im Mümmelmannsweg. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

02.08.2026 / Kettenauffahrunfall auf der A 7 - Beifahrer leicht verletzt

A 7/Bad Fallingbostel: Auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg kam es am Sonntagmorgen gegen 09:40 Uhr, kurz vor der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen musste das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Zwei weitere Fahrzeuge konnten zunächst rechtzeitig anhalten. Anschließend erkannten zwei nachfolgende Fahrzeugführer die Situation ebenfalls zu spät und fuhren auf, sodass insgesamt fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt wurden. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

02.08.2026 / Auffahrunfall auf der A 7 - Drei Leichtverletzte

A 7/Soltau: Zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Dorfmark ereignete sich am Sonntagmittag kurz nach 12:00 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 44-jähriger Autofahrer musste seinen Pkw im stockenden Verkehr bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 70-jähriger Autofahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dessen Fahrer sowie zwei mitfahrende Kinder im Alter von sechs und neun Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

01.08.2026 / Einbruch beim örtlichen Sportverein

Buchholz (Aller): Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im Gebäude des örtlichen Sportvereins am Marklendorfer Mühlenweg. Nachdem ein Einbruchsversuch an der Hauseingangstür offenbar scheiterte, beschädigten die Täter die Verglasung eines Fensters und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell