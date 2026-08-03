Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Frankenfeld/Bosse: Sicher unterwegs - Verkehrstraining für Menschen mit Behinderungen

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Heidekreis (ots)

03.08.2026 / Sicher unterwegs - Verkehrstraining für Menschen mit Behinderungen

Frankenfeld/Bosse: Wie wichtig Verkehrssicherheitsarbeit für alle Alters- und Personengruppen ist, zeigte sich in der letzten Woche beim Niedersachsenhof 2000. Kontaktbeamtin Antje Dreißig-Kratsch vom Polizeikommissariat Walsrode führte dort an zwei Tagen ein Verkehrssicherheitstraining für Menschen mit Behinderungen durch.

Im Mittelpunkt standen das sichere Verhalten im Straßenverkehr und der richtige Umgang mit dem Fahrrad oder Dreirad. In einem praxisnahen Parcours trainierten die Teilnehmenden unter anderem das sichere Abbiegen, den Schulterblick, das Verhalten am Fußgängerüberweg, Notbremsungen sowie das richtige Verhalten an Verkehrszeichen und Ampeln. Ergänzend überprüfte Polizeioberkommissarin Antje Dreißig-Kratsch die Verkehrssicherheit der Fahrräder und bot auch einen Fußgängerführerschein - auch für Nutzerinnen und -nutzer von Rollatoren - an.

Insgesamt nahmen 33 Bewohnerinnen und Bewohner des Niedersachsenhofes an den Übungen teil, zudem wurden 41 Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert. Alle Teilnehmenden meisterten die Aufgaben erfolgreich und erhielten als Anerkennung eine Urkunde sowie einen Fahrradaufkleber.

"Viele der Bewohnerinnen und Bewohner nutzen regelmäßig das Fahrrad oder Dreirad, um gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern unterwegs zu sein. Umso wichtiger ist es, ihnen Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln und das richtige Verhalten immer wieder praktisch zu üben", so Antje Dreißig-Kratsch.

Die Polizeiinspektion Heidekreis setzt mit solchen Angeboten auf frühzeitige und lebensnahe Präventionsarbeit - mit dem Ziel, Unfälle zu vermeiden und die selbstständige und sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu fördern.

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