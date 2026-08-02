Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 31.07.-02.08.2026

PI Heidekreis (ots)

Wietzendorf - Verkehrsunfallflucht nach Reifenplatzer eines Wohnanhängers - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 12:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 45 zwischen Marbostel (Gemeinde Wietzendorf) und Hetendorf/Bonstorf, kurz vor der Grenze zum Landkreis Celle, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte während der Fahrt der Reifen eines Wohnanhängers, wodurch über eine Länge von rund 93 Metern deutlich sichtbare Kratzspuren auf der Fahrbahn entstanden. An zwei Stellen wurde der Straßenbelag durch den tiefen Abrieb erheblich beschädigt. Bei dem Gespann soll es sich um einen schwarzen SUV mit einem älteren, beigefarbenen Wohnanhänger gehandelt haben. Der Wohnanhänger soll ein Kennzeichen aus dem Kreis Lippe (LIP), Nordrhein-Westfalen, geführt haben. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt trotz der entstandenen Schäden fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeuggespann oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Munster, unter der Telefonnummer 05192-960 0 zu melden.

Munster - Betrug zum Nachteil einer Seniorin - Polizei warnt vor dreistem Vorgehen

Am Samstagmittag kam es in Munster zu einem Betrug zum Nachteil einer älteren Frau. Ein bislang unbekannter Mann bot der Seniorin an, ihren Rasen zu mähen und zu düngen. Nachdem die Geschädigte dem Mann hierfür einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich ausgehändigt hatte, betrat der Täter das Wohnhaus der Frau. Dort durchsuchte er teilweise Schubladen auf der Suche nach Schmuck und erkundigte sich gezielt nach weiteren Wertgegenständen. Anschließend verließ er das Grundstück, ohne die vereinbarten Gartenarbeiten auszuführen. Die Polizei Munster warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche und bittet insbesondere ältere Menschen sowie deren Angehörige um besondere Wachsamkeit. Wer selbst oder Angehörige von einem vergleichbaren Sachverhalt betroffen sind oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, wird gebeten, sich mit dem Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Munster unter der Telefonnummer 05192-960 0 in Verbindung zu setzen. Hinweise zum Täter werden ebenfalls dort entgegengenommen.

Munster - E-Scooter-Fahrer versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen - Alkoholisiert unterwegs

In der Nacht zu Sonntag sollte in Munster ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer versuchte sich zunächst der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch im weiteren Verlauf durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 18-jährigen Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde zunächst sichergestellt. Am frühen Morgen konnte das Fahrzeug an den Halter herausgegeben werden.

Bispingen - Behringer Seefest verläuft weitestgehend störungsfrei

Das diesjährige Behringer Seefest mit rund 800 Besucherinnen und Besuchern verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich und störungsfrei. Der im Vorfeld geplante Kräfteansatz erwies sich als angemessen, sodass die Veranstaltung durch eine sichtbare polizeiliche Präsenz präventiv begleitet werden konnte. Lediglich gegen Veranstaltungsende kam es zu Streitigkeiten zwischen drei Personengruppen. Ein Einschreiten der eingesetzten Polizeikräfte verhinderte eine weitere Eskalation der Situation.

Soltau - Fahren trotz Fahrverbot

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte in Soltau einen 33-jährigen Fahrzeugführer. Dieser war mit seinem Pkw im Stadtgebiet unterwegs. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, da ihm diese richterlich entzogen worden ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren eingeleitet.

Walsrode - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen gegen 04:10 Uhr, fiel den Beamten, im Rahmen der Streifenfahrt, in der Benzer Straße im Stadtgebiet Walsrode ein Pkw mit fragwürdiger Fahrweise auf. Im Zuge der durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser Pkw von einem 14-Jährigen geführt wurde. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Freunde des 14-jährigen Verursachers im Alter von 13 und 14 Jahren. Den Schlüssel für diese "Spritztour" hatte der 14-Jährige von seinen Eltern abgeluchst. Alle Beteiligten wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben. Etwaige Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rethem (Aller) - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Am Freitagabend, 31.07.2026 gegen 20:15 Uhr, kontrollierten Beamte in der Hainholzstraße in Rethem (Aller) einen E-Scooter aufgrund eines fehlenden Kennzeichens. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter ohne Versicherung geführt worden war. Zudem war der 29-jährige Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Strafverfahren wurden eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Essel - Alkoholisierter Fahranfänger

Am Samstag kontrollierten Beamten, in den frühen Morgenstunden, einen 19-jährigen Fahranfänger auf einem Kleinkraftrad in der Schwarmstedter Straße in Essel. Dabei stellten sie eine leichte Alkoholisierung von 0,16 Promille fest. Nach einem verkehrsdidaktischen Gespräch mit besonderem Hinweis auf die 0,0 Promille-Grenze bei Fahranfängern, wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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