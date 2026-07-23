Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Alkoholisierter Autofahrer - Polizei sucht mögliche Unfallstelle

Heidekreis (ots)

22.07.2026 / Alkoholisierter Autofahrer - Polizei sucht mögliche Unfallstelle

Munster: Am Mittwochabend fiel Zeugen gegen 22:00 Uhr ein blauer Citroën C5 in Munster auf. Das Auto war mit einer beschädigten Felge auf der Danziger Straße unterwegs und kam schließlich im Bereich der Einmündung Fichtehof zum Stehen. Bei der anschließenden Kontrolle des 65-jährigen Fahrers durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten diese deutlichen Atemalkoholgeruch sowie einen unsicheren Gang fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Aufgrund der festgestellten Beschädigungen am Fahrzeug ist es möglich, dass dieses zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein möglicher Unfallort oder Geschädigter sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Wer im Zusammenhang mit einem möglichen Verkehrsunfall Beschädigungen im Bereich Munster festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird daher gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192-9600 zu melden.

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