Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Brand an einer Baumwurzel in der Eibia

Heidekreis (ots)

21.07.2026 / Feuer in der Eibia rechtzeitig bemerkt

Bomlitz: Am Dienstag kam es um kurz nach 11:30 Uhr in der Eibia, rund 300 Meter vom Waldbad entfernt, zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde abseits eines Weges Buschwerk unterhalb eines Baumes auf bislang unbekannte Weise entzündet. Das Feuer griff bereits auf Teile der Baumwurzel über. Ein Spaziergänger bemerkte den Brand frühzeitig, sodass die Feuerwehr schnell alarmiert werden konnte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und verhinderten damit ein Übergreifen auf den Baum und den umliegenden Wald.

Eine Selbstentzündung wird derzeit ausgeschlossen. Die Polizei in Bomlitz bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Eibia verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05161-949630 zu melden.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang auch für einen vorsichtigen Umgang in Waldgebieten sensibilisieren. Feuer oder glimmende Gegenstände können insbesondere bei trockener Vegetation schnell einen Brand verursachen. Offenes Feuer und das achtlose Wegwerfen von Zigaretten sollten daher unbedingt vermieden werden. Wer Rauch oder ein Feuer bemerkt, sollte umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112 verständigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell