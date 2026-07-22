Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Snackautomat aufgebrochen; Walsrode: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt; Neuenkirchen: Falsche Polizeibeamte am Telefon - Angerufene reagieren richtig

Heidekreis (ots)

21.07.2026 / Snackautomat aufgebrochen

Schneverdingen: Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Snackautomaten am Bahnhof zu schaffen. Die Täter schlugen dabei die Scheibe ein und entwendeten verschiedene Waren. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

21.07.2026 / Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Walsrode: Am Dienstag, kurz nach 13:00 Uhr, wurde eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 30-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte vom Vorbrücker Ring nach links in die Hanns-Hoerbiger-Straße abbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Die 64-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

21.07.2026 / Falsche Polizeibeamte am Telefon - Angerufene reagieren richtig

Neuenkirchen: Am Dienstagabend kam es im Bereich Neuenkirchen zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte. In allen bislang bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsversuche und reagierten richtig. Sie beendeten die Gespräche, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei holt niemals Bargeld oder Wertgegenstände bei Ihnen ab oder fordert Sie dazu auf, diese zur vermeintlichen Sicherung an andere Personen zu übergeben bzw. zu überweisen. Sprechen Sie insbesondere auch mit älteren Angehörigen und Menschen in Ihrem Umfeld regelmäßig über diese Betrugsmaschen.

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