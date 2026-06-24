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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt Saarwellingen Schwarzenholz

Saarwellingen (ots)

Am Freitag 19.06.2026, gegen 10:00 h, betraten zwei männliche Jugendliche einen Einkaufsmarkt in Saarwellingen Schwarzenholz. Dort entwendeten sie Lebensmittel und wollten den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Als sie vom Personal angesprochen werden, schubst einer der beiden den Mitarbeiter zur Seite und bedroht ihn zudem. Anschließend flüchten beide in Richtung Ortsmitte. Zu Personenbeschreibung: Täter 1: männlich, ca 16 Jahre, ca 175 cm groß, kurze rot-blonde Haare, bekleidet mit blauem Halstuch,schwarzer Rucksack. Täter 2: männlich, ca 16 Jahre, 185 cm groß, dunkelhäutig. Beide sprachen saarländischen Dialekt.

Die Polizeiinspektion Lebach bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 06881/5050 oder per E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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