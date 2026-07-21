Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Versuchte Einbrüche in zwei Doppelhaushälften; Soltau: Auffällige Fahrweise; Schneverdingen: Einbruch in Wohnhaus

Heidekreis (ots)

20.07.2026 / Versuchte Einbrüche in zwei Doppelhaushälften

Schwarmstedt: Unbekannte versuchten am Montag in zwei Doppelhaushälften in der Celler Straße einzubrechen. An den jeweiligen Haustüren wurden entsprechende Einbruchsspuren festgestellt. In beiden Fällen blieb es beim Versuch. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Montag, 00:00 Uhr, und Montagnachmittag. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Celler Straße beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191-93800 zu melden.

20.07.2026 / Auffällige Fahrweise

Soltau: Am Montagmorgen wurde gegen 06:30 Uhr ein Autofahrer mit starken Fahrauffälligkeiten gemeldet. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten den männlichen Fahrer schließlich auf der B 71 kurz vor der Anschlussstelle Soltau-Ost. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

19.07.2026 / Einbruch in Wohnhaus

Schneverdingen: Zwischen Samstagabend und Sonntagabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Mümmelmannsweg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam über eine rückwärtige Garagentür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten das Wohnhaus nach Diebesgut. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Mümmelmannsweges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191-93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell