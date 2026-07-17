Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: Kupferkabel und Diesel von Baustelle entwendet; Rethem (Aller): Vorfahrtsunfall

Heidekreis (ots)

16.07.2026 / Kupferkabel und Diesel von Baustelle entwendet

Gilten: In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Baustelle an der B 214 zwischen Norddrebber und Suderbruch. Auf dem Baustellengelände gingen die Täter mehrere Baumaschinen und Aggregate an und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Kupferkabeln sowie Dieselkraftstoff. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 zu melden.

16.07.2026 / Vorfahrtsunfall

Rethem (Aller): Am Donnerstag kam es gegen 17:00 Uhr im Ortskern von Rethem (Aller) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Frau verletzt wurde. Ein 53-jähriger Transporterfahrer wollte hier von der Langen Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden 48-jährigen Autofahrers. Trotz eines Ausweichmanövers konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Transporter kollidierte mit der Beifahrerseite des Autos. Die 56-jährige Beifahrerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

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